Nuevo entrenador, nuevo goleador y 'nuevo' resultado ante Colombia

Enrique Gómez

Un adolescente de 17 años salvó el debut de Rafael Márquez y le dio a México su mejor resultado contra Colombia. La nueva era del Tri comenzó de manera muy especial, pero sin victoria.

Gilberto Mora anotó su primer gol con el Tri, a un mes de cumplir la mayoría de edad.

Empate 1-1 entre Colombia y la Selección Mexicana, que por lo menos detuvo su racha de cuatro derrotas consecutivas contra el equipo ‘cafetalero’ y consiguió su mejor resultado desde que venció por última vez al representativo sudamericano, el 7 de septiembre del 2010.

A los 17 años, golazo de crack de Gilberto Mora contra Colombia El primer gol en la era de Rafael Márquez vino de la gran joya del futbol mexicano

Es curioso, la última vez que México venció a Colombia, ‘Morita’ tenía un año y ahora, él mismo le dio al Tri su mejor resultado desde lo que fue aquel partido en el Estadio Universitario de Tigres.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el estadio de los Baltimore Ravens en Maryland:

· 0-1 (9’): Poderoso cabezazo de Luis Suárez a segundo poste y entre dos jugadores

· 1-1 (62’): Gilberto Mora recortó dentro del área, tendió a su marcador y definió

México encontró su recompensa después de 60 minutos batallando y estrellándose contra postes y travesaños (al menos tres de sus disparos rebotaron en el marco) y con una genialidad de su joya, pudo salvar el primer partido de Rafa Márquez como entrenador, tras lo que fue la tercera etapa de Javier Aguirre y el noveno lugar conseguido en la Copa del Mundo 2026.

Colombia, que decidió darle el voto de confianza a Néstor Lorenzo tras quedar décimo en el pasado Mundial, llegó a cinco partidos sin perder contra el Tri, luego de las cuatro victorias previas.

Márquez tendrá mejores oportunidades de conquistar su primera victoria como entrenador cuando enfrente en los siguientes días a Perú, Estados Unidos y Chile en esta larga Fecha FIFA.