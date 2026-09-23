Contra México, inicia la era post James Rodríguez en Colombia

Héctor Cantú

Comienza un nuevo camino en la Selección Colombiana luego de que James Rodríguez, su gran referente en los últimos años, anunciara el fin de su carrera con el combinado nacional.

El primer sinodal de Colombia será la Selección Mexicana, que también estrenará una etapa con el inicio de la era de Rafael Márquez al frente del banquillo tricolor.

James Rodríguez hizo historia con Colombia

James defendió la camiseta de su país en 131 partidos desde aquel duelo de eliminatorias rumbo al Mundial en el que debutó ante Bolivia.

Los 31 goles y 43 asistencias que Rodríguez acumuló durante su trayectoria con ‘Los Cafeteros’ dejaron una huella imborrable y lo colocaron como el segundo máximo goleador en la historia del representativo nacional.

El mediocampista disputó tres Copas del Mundo con Colombia, selección a la que capitaneó en 53 partidos, incluidos los últimos cinco de su etapa internacional, durante la Copa del Mundo 2026.

James Rodríguez nunca conquistó un título con Colombia, pese a haber disputado tres ediciones de la Copa América: 2015, 2016 y 2019.

A pregunta expresa sobre quién utilizará la 10 de Rodríguez ante México, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombiana, se negó a revelar el nombre del futbolista que heredará el dorsal.