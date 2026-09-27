A los 17 años, golazo de crack de Gilberto Mora contra Colombia

Enrique Gómez

A los 17 años y contra una de las selecciones más poderosas del continente, Gilberto Mora anotó su primer gol con la Selección Mexicana y estrenó la nueva era de Rafa Márquez como entrenador.

Fue un golazo: amague a sangre fría en el área, recorte hacia la portería y definición poderosa.

El nuevo ‘10’ de la Selección Mexicana demostró por qué es una de las más grandes joyas de este lado del mundo y con gran responsabilidad y madurez anotó el empate parcial para la Selección Mexicana, que llevaba más de una hora batallando y estrellándose contra los postes.

¡Apareció Morita! ???



Al 61’, Gil Mora sorprende al arquero colombiano con una gran definición y pone el empate en el marcador. ⚽ #MásAcciónMásDiversión #MéxicoColombia@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/XQnd988LeI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2026

Mora fue titular en el primer partido en la era de Rafael Márquez y lo desquitó a los 62 minutos. Fue si última jugada, pues inmediatamente después salió de cambio y recibió la ovación del público en el Estadio de los Baltimore Ravens, el cual comenzaba a llenarse de murmullos.

En su partido número 13 con la selección mayor, el primero después del Mundial, la joya del futbol mexicano se estrenó y puso en cuestionamiento el largo dominio de Colombia sobre el Tri.

‘Morita’ cumple 18 años el 14 de octubre y tiene un valor de 25 millones de euros según Transfermarkt.