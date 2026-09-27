Cruz Azul lo dio todo y firmó un partidazo junto a Toluca

Enrique Gómez

Estar al nivel del líder del torneo no es un mal hallazgo para el Cruz Azul.

Y estar a la altura del actual campeón de la Liga MX tampoco es una mala resolución para el Toluca.

Trepidante empate 3-3 en el Estadio Banorte que legitima a La Máquina y a los ‘Diablos Rojos’ como auténticos candidatos al título. No es para menos, pues estos dos clubes se han convertido en auténticos coleccionistas de campeonatos en los últimos años.

A punto estuvo La Máquina de revivir sus vicios y encajar la primera ‘cruzazuleada’ en la era de Joel Huiqui y en su rol de campeón defensor, pero a pesar de perder una ventaja de dos goles, el equipo de casa evitó la derrota con un último gol en tiempo de compensación.

Se termina el encuentro en el Estadio Banorte.



Dividimos puntos ante los Diablos con empate agónico de Gabriel Fernández. pic.twitter.com/Iu7FvrWv0w — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 27, 2026

Así fueron los goles de este duelo de poder a poder en el Estadio Banorte:

· 1-0 (7’): Pase filtrado y definición cruzada de Nicolás Ibáñez ante el arquero

· 2-0 (38’): Centro de media vuelta y perfecto cabezazo entre dos de Gabriel Fernández

· 2-1 (55’): Penal bien ejecutado por Helinho: fuerte y a su derecha

· 2-2 (56’): Centro de Alexis Vega que no alcanza a desviar Paulinho y se le escapa al arquero

· 2-3 (78’): Golazo de Vega, quien desde fuera del área puso el balón en el ángulo

· 3-3 (90’+5): Centro largo desde la izquierda y cabezazo implacable del ‘Toro’ Fernández

Cruz Azul, con su amada camiseta alterna, está dando un golpe de autoridad

Ambos equipos tienen razones para estar frustrados, pues perdieron sendas ventajas, pero también para estar orgullosos, toda vez que cambiaron su destino y demostraron su valor frente a un rival de la más alta categoría.

Con este resultado, Toluca (20 puntos) se mantiene como líder del Apertura 2026, aunque al alcance del América, mientras que el equipo ‘cementero’ (16) cayó hasta el sexto lugar de la tabla, pues luego de 10 jornadas, la Liga MX está en extremo competida.

¿Quién se sentirá más conforme con este punto logrado en un partido de alto grado de dificultad?