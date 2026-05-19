Que nunca terminen los partidos entre México y África

Enrique Gómez

Hace más de 20 años que México no pierde contra un equipo africano y además, el Tri lleva dos décadas ganándole sin interrupciones a la Selección de Ghana, su próximo rival en camino al Mundial.

Vencer a ‘Las Estrellas Negras’ es la relación de éxito más constante que tiene el equipo ‘azteca’.

Por si fuera poco, el conjunto africano se presentará en Puebla con un equipo conformado, en su mayoría, por jugadores sub-20, es decir, muchos de ellos ni siquiera estarán en la Copa del Mundo. El Tri está en una circunstancia similar, pues muchos de los jugadores convocados para este encuentro son solo acompañantes de los primeros futbolistas que concentró Javier Aguirre de cara al torneo de verano.

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México jugará con un equipo hecho con su liga local (aunque ya con futbolistas perfilados a jugar el Mundial) mientras que Ghana saltará con una selección juvenil, por lo que no parece muy probable que el equipo del oste de áfrica pueda romper con el largo dominio del Tri contra equipos de este continente.

Los últimos partidos de México contra selecciones africanas:

• Octubre 2023: Victoria 2-0, Ghana

• Junio 2023: Empate 2-2, Camerún

• Mayo 2022: Victoria 2-1, Nigeria

• Julio 2021: Victoria 4-0, Nigeria

• Octubre 2020: Empate 2-2, Argelia

• Junio 2017: Victoria 1-0, Ghana

• Febrero 2016: Victoria 2-0, Senegal

Balance: 5 victorias, 2 empates y 0 derrotas

"INCERTIDUMBRE" EN EL 'TRI'. 🇲🇽🧐 @RodolfoLanderos nos comparte todos los detalles sobre la Selección Mexicana y las palabras de los futbolistas en sus trabajos de preparación para los últimos amistosos antes del Mundial. #PuntoFinal pic.twitter.com/cy93HTsGcN — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 21, 2026

La última derrota del conjunto americano ante selecciones de África fue en la Copa Oro 2005, cuando cayó 2-1 ante Sudáfrica.

En lo que respecta exclusivamente al historial contra Ghana, el Tri tiene cuatro victorias en el mismo número de partidos. El primer duelo entre ambas selecciones fue en febrero de 2006, mientras que el más reciente se disputará en unas horas, a dos semanas de iniciar la Copa del Mundo del 2026.

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 y mientras los ‘Bafana Bafana’ son 60° en el Ranking FIFA, el equipo ghanés aparece hasta el lugar 74.