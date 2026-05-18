¿César Montes y Luis Chávez merecen estar en la Selección Mexicana?

Enrique Gómez

El futbol ruso le aporta a México a uno de sus capitanes, pero también a uno de los convocados más cuestionables. Vaya realidades distintas las que viven César Montes y Luis Chávez.

Los dos seleccionados mexicanos que militan en la Premier League de Rusia se incorporaron hace unas horas a la larguísima concentración que planificó Javier Aguirre para buscar una participación lo más digna posible en la Copa del Mundo del 2026, que vivirá algunos de sus partidos en territorio ‘azteca’.

Pero ¿se merecen ambos jugadores su llamado al Tri a pesar de jugar en un torneo asilado de las competencias internacionales de Europa y que no es conocido por tener el más alto nivel futbolístico?

César Monters y Luis Chávez se unen hoy a la Selección Mexicana Los jugadores del futbol ruso hoy se ponen bajo las órdenes de Javier Aguirre

Así el presente de los dos ‘rusos’ convocados en la lista previa de México:

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

· Mediocampista de 30 años

· 5 partidos en la temporada (164 minutos)

· No marca desde marzo del 2025

· No juega con México desde junio 2025

César Montes (CSKA Moscú)

· Defensa de 29 años

· 29 partidos en la temporada (2,416 minutos)

· 4 goles en liga, el último en abril

· Jugó los últimos 2 amistosos con México

La convocatoria de Chávez es más un ataque de melancolía, pues hay que recordar que fue uno de los pocos jugadores que tuvieron una participación rescatable en la Copa del Mundo de Catar 2022, al marcar un golazo (uno de los dos que marcó el equipo en el torneo) de tiro libre contra Arabia Saudita.

El mediocampista estuvo prácticamente toda la temporada lesionado y tan solo jugó los últimos cinco partidos, sin embargo, Javier Aguirre le dará un voto de confianza para reunirse con el equipo y convencerlo de que está en buen nivel y forma para ser parte de la lista final de 26 jugadores.

Montes, en cambio, tiene la titularidad casi asegurada y seguramente lo veremos desempeñar un papel importante el 11 de junio, cuando México inaugure el Mundial contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.