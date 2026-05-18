César Monters y Luis Chávez se unen hoy a la Selección Mexicana

Héctor Cantú

A tres semanas del inicio del Mundial 2026, los jugadores que compiten en el futbol ruso, César Montes y Luis Chávez, reportarán con la Selección Mexicana para iniciar la pretemporada rumbo a la Copa del Mundo.

A través de un comunicado, la dirección de Selecciones Nacionales confirmó que será en el transcurso del día cuando el defensa y el mediocampista arriben al Centro de Alto Rendimiento.

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“Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se lee en el comunicado.

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Aunque ambos futbolistas llegan de sendas lesiones, aún no tienen un lugar asegurado en la lista final de Javier Aguirre que dará a conocer el próximo 1 de junio.

México cerrará su preparación rumbo al Mundial ante Ghana, Australia y Serbia antes de la inauguración del Mundial donde enfrentará a Sudáfrica.