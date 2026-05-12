La lista final de México para el Mundial 2026 está 99% completa

Enrique Gómez

A partir de ahora, tenemos las pistas suficientes para saber cuál será la lista final de México para la Copa del Mundo.

Y es que tras la entrega de la lista preliminar de 55 convocados a la FIFA (de la cual forzosamente se tiene que extraer la nómina mundialista), donde se incluyen los primeros 12 jugadores confirmados que rompieron filas con sus equipos en la Liga MX para integrarse al Tri, podemos descartar al resto de futbolistas pertenecientes a clubes del futbol mexicano; quedarnos solamente con los extranjeros y a partir de ahí, ir removiendo a los rezagados de los últimos llamados, además de los lesionados o tocados.

De esta manera, ya tenemos seguro el 99% del equipo que estará en el Mundial. Al parecer, la única disputa que sigue activa es la de Marcel Ruiz y Luis Chávez, mediocampistas que han generado muchas dudas debido a su estado físico, luego de las lesiones por las que han atravesado en los últimos meses. Además, aunque Germán Berterame está en mejor momento que Santiago Giménez, el jugador del Milan es un ancla comercial importante.

El secreto que esconde la lista de 55 convocados de la Selección Mexicana El Tri entregó a la FIFA su lista preliminar y con esto, podemos adivinar la nómina final

Adelantamos la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026:

1. Guilllermo Ochoa, portero (AEL Limassol)

2. Raúl Rangel, portero (Chivas)

3. Carlos Acevedo, portero (Santos)

4. César Montes, defensa (Lokomotiv)

5. Johan Vásquez, defensa (Genoa)

6. Luis Romo, defensa (Chivas)

7. Jesús Gallardo, lateral (Toluca)

8. Jorge Sánchez, lateral (PAOK)

9. Israel Reyes, lateral (América)

10. Mateo Chávez, lateral (AZ Alkmaar)

11. Edson Álvarez, mediocampista (Fenerbahce)

12. Brian Gutiérrez, mediocampista (Chivas)

13. Gilberto Mora, mediocampista (Tijuana)

14. Erik Lira, mediocampista (Cruz Azul)

15. Luis Chávez, mediocampista (Dimamo Moscú)

16. Obed Vargas, mediocampista (Atlético Madrid)

17. Álvaro Fidalgo, mediocampista (Betis)

18. Orbelín Pineda, mediocampista (AEK Atenas)

19. Roberto Alvarado, extremo (Chivas)

20. Alexis Vega, extremo (Toluca)

21. César Huerta, extremo (Anderlecht)

22. Julián Quiñones, extremo (Al-Qadsiah)

23. Armando González, delantero (Chivas)

24. Guillermo Martínez, delantero (Pumas)

25. Santiago Giménez, delantero (Milan)

26. Raúl Jiménez, delantero (Fulham)

Además de la situación de Marcel, otra variable podría ser la de Julián Araujo, por mucho el mejor lateral derecho que tiene el Tri. De recuperarse de su lesión, podría ser llamado, pero al pelear posición con Jorge Sánchez e Israel Reyes, parece poco probable que pueda reclamar un lugar.

¿Con esta lista de 26 alcanzará para hacer un Mundial histórico ‘en casa’ como pregona México?