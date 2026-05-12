El secreto que esconde la lista de 55 convocados de la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Por pura formalidad, México entregó a la FIFA su lista previa de 55 convocados al Mundial. Es decir, ningún jugador fuera de esta convocatoria tiene posibilidad alguna de disputar la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana reveló su colección completa de jugadores contemplados por Javier Aguirre. De este grupo saldrá la lista final de 26 para el gran torneo; es decir, 29 serán descartados.

En la lista aparecen jugadores que no han vuelto a ser llamados, como el portero Alex Padilla (Athletic de Bilbao), Carlos Rodríguez o Diego Lainez (quienes ni siquiera fueron considerados en la lista de pura Liga MX), además de ‘europeos’ con problemas físicos como César Huerta, Julián Araujo o Luis Chávez. El que brilla por su ausencia es Rodrigo Huescas, por lo que en definitiva no estará en el próximo Mundial.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Los naturalizados Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Germán Berterame (y Santiago Gilménez), obviamente están contemplados, además de los 12 jugadores de la Liga MX que tienen su lugar asegurado. Es decir, si en esta lista de 55 restamos a los elementos de la Liga MX confirmados y descartamos al resto de los jugadores del torneo local, nos quedamos con que hay 18 jugadores del extranjero en esta prelista.

Y si quitáramos a jugadores como Padilla, Ruvalcaba o Luis Chávez (que apenas se recuperó de la rodilla), nos quedaríamos con 15 jugadores, o sea, solo faltaría descartar a uno (o a dos en caso de que se le dé la oportunidad a Marcel Ruiz) para tener la lista final de la Selección Mexicana.

Aquí todos los jugadores del extranjero contemplados por Javier Aguirre:

1. Alex Padilla - Athletic Club

2. Álvaro Fidalgo - Real Betis

3. César Huerta - Anderlecht

4. César Montes - FC Lokomotiv

5. Edson Álvarez - Fenerbahce

6. Germán Berterame - Inter Miami

7. Guillermo Ochoa - AEL Limassol

8. Johan Vásquez - Genoa

9. Jorge Ruvalcaba - NY Red Bulls

10. Jorge Sánchez - PAOK

11. Julián Araujo - Celtic

12. Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

13. Luis Chávez - Dinamo Moscú

14. Mateo Chávez - AZ Alkmaar

15. Obed Vargas - Atlético Madrid

16. Orbelín Pineda - AEK Atenas

17. Raúl Jiménez - Fulham

18. Santiago Giménez - AC Milan

Considerando que ya hay 12 confirmados de la Liga MX y que existen 18 foráneos convocados, resulta que México ya tiene una lista preliminar de 30 convocados: faltaría descartar a cuatro de la nómina de arriba y listo, ya podemos conocer a los jugadores que representarán al Tri.