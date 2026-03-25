Portugal prepara su cuadro de lujo para enfrentar a México

Héctor Cantú

La Selección de Portugal ya está en suelo mexicano de cara al partido que sostendrán el próximo sábado ante el combinado mexicano en la reapertura del Estadio Azteca luego de su remodelación.

Gonçalo Guedes ha sido el primero en expresar el respeto que el combinado portugués tiene al equipo mexicano al que consideran un equipo ordenado y peligroso.

“La Selección Mexicana tiene jugadores aguerridos, es un equipo compacto, pero nosotros estamos más enfocados en hacer nuestro trabajo”, detalló el jugador de la Real Sociedad y uno de los pilares del entrenador Roberto Martínez.

Durante su primera sesión de entrenamiento en Cancún, donde se encuentra concentrado el equipo lusitano, se pudo observar que el entrenador, Roberto Martínez, buscará alinear a su cuadro de lujo para medirse al cuadro mexicano.

Entre los hombres que podrían ver minutos en el XI titular de Portugal podría aparecer el arquero Diogo Costa, Bruno Fernández, Joao Neves, Joao Cancelo, Pedro Neto, Joao Félix y Gonçalo Guedes.

Se espera que el delantero de Toluca, Paulinho, vea algunos minutos de juego, aunque es complicado que pueda ser titular en el duelo para el próximo sábado.

Este miércoles se realizó el primero de tres entrenamientos que tendrá Portugal antes de viajar a la Ciudad de México.

El viernes por la tarde noche tomarán un vuelo que los lleve a la ciudad de Toluca y posteriormente viajarán por tierra al poniente de la Ciudad de México. Una vez terminado el encuentro contra el Tri, viajarán a Estados Unidos para concentrarse de cara al segundo partido amistoso ante las Barras y las Estrellas programado en esta misma fecha FIFA.