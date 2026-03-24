Portugal entrenó a tope y viajó rumbo a México

Redacción FOX Deportes

Portugal concluyó este martes su preparación en territorio luso y emprendió viaje con rumbo a Cancún en donde realizará su concentración previa al duelo del próximo 28 de marzo ante la Selección Mexicana.

El equipo dirigido por Roberto Martínez se entrenó con todo el grupo, a excepción de los centrocampistas Pedro Gonçalves del Sporting y João Neves de París Saint-Germain quienes realizaron trabajo de recuperación física, según informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en un comunicado.

El equipo portugués se alojará en Cancún hasta el partido del día 28 contra México, que se disputará en el recién remodelado Estadio Azteca, en Ciudad de México.

En ese país, el grupo de Martínez se verá reforzado con la llegada de Paulinho, delantero que milita en el Toluca y que aún no se ha reunido con sus compañeros. Paulinho es una de las novedades en una lista con muchas ausencias, como las de Rafael Leão o Cristiano Ronaldo.

Tras el partido contra México, Portugal se enfrentará a Estados Unidos el día 31 en Atlanta.