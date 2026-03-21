La Selección Mexicana comenzó a preparar el duelo amistoso contra Portugal

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana arrancó este lunes su preparación con miras al partido que sostendrá ante Portugal el próximo sábado en la reapertura del Estadio Azteca, luego de su remodelación para el Mundial 2026.

El equipo de Javier 'Vasco' Aguirre tendrá una dura prueba ante el combinado luso, uno de los de mayor calidad en Europa, a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, su principal figura quien se ausentó del compromiso por una lesión muscular.

Incondicionales, el México 🆚 Portugal los está esperando… 👀



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El conjunto mexicano trabajó a buen ritmo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde también concentrará para el Mundial en el que debutará el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

En un ambiente relajado y de buen humor, los jugadores tuvieron su primera práctica liderados por Guillermo Ochoa, veterano guardameta, quien busca grabar su nombre en la lista final para asistir a su sexta Copa del Mundo.

A Raúl Jiménez, delantero del Fulham de la Premier League, se le notó de buen ánimo, a pesar de que el pasado 11 de marzo falleció su padre. Jiménez es la mayor apuesta en el ataque en el combinado de Aguirre que en este partido tendrá para probar a su pareja entre Julián Quiñones y Germán Berterame, ambos naturalizados.

Los otros candidatos para acompañar a Raúl son Alexis Vega quien se ha recuperado de una lesión en la rodilla derecha y Armando 'Hormiga' González, joven goleador de 22 años del Guadalajara.