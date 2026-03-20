Que siempre sí...Paulinho fue convocado por Portugal

Hiram Marín

No verlo en la lista definitiva de Portugal fue un duro golpe para los aficionados del Toluca, pero este domingo, el director técnico Roberto Martínez, confirmó que el tricampeón de goleo de la Liga MX, Joao Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho. fue convocado para integrarse al conjunto lusitano en los amistosos contra México y Estados Unidos.

La razón por la que el jugador de los Diablos pudo sumarse a la lista después de 5 años de ausencia fueron las bajas por lesión de Rodrigo Mora y Rafael Leão. En ese contexto, Paulinho apareció como una opción viable dentro del grupo elegible.

OFICIAL: Paulinho está de volta à Seleção Nacional, mais de cinco anos depois! 🇵🇹 pic.twitter.com/niwR8EPPt7 — B24 (@B24PT) March 22, 2026

Roberto Martínez optó por un perfil que conoce el funcionamiento del futbol portugués y que puede adaptarse con rapidez. La convocatoria apunta a mantener equilibrio en la plantilla sin modificar de fondo la idea de juego. Paulinho se integra con la misión de aportar soluciones en la zona ofensiva.

Portugal encara sus próximos compromisos con ajustes obligados, que se añade a la baja de Cristiano Ronaldo, pero con la intención de sostener su nivel competitivo. La inclusión de Paulinho abre una nueva oportunidad para el delantero dentro del entorno internacional. El equipo buscará responder pese a las ausencias y mantener su inercia en la convocatoria actual.

El 28 de marzo Portugal enfrentará a México en la reinauguración del Estadio Azteca y posteriormente el 31 se medirán a Estados Unidos en Atlanta.