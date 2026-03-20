Oigan, ¿y qué hace 'Memote' Martínez en la lista de la Selección Mexicana?

Enrique Gómez

Aunque no lo crean, Guillermo Martínez es uno de los ‘finalistas’ para llegar al Mundial con México.

El hecho de que el delantero de Pumas haya sido convocado para los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica (la última Fecha FIFA antes de que se entreguen las listas definitivas para la Copa del Mundo) lo pone como un fuerte candidato para integrar la nómina para el gran torneo del 2026.

Pero, ¿se merece su llamado con la Selección Mexicana con solo dos goles en el Clausura 2026? Según la Inteligencia Artificial de Comparisonator, estos son los mejores delanteros mexicanos en esta Liga MX:

1. Germán Berterame (hoy en la MLS), 5° en la Liga MX | 211 puntos

2. Armando González (Chivas), 7° en la Liga MX | 208 puntos

3. Kevin Castañeda (Tijuana), 10° en la Liga MX | 168 puntos

4. Alí Ávila (Querétaro), 14° en la Liga MX | 130 puntos

5. Ángel Sepúlveda (Chivas), 16° en la Liga MX | 124 puntos

6. Guillermo Martínez (Pumas), 22° en la Liga MX | 111 puntos

¡Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa! México reveló su lista ante Portugal Tres naturalizados y un 'Paco Memo' para la reinauguración del Estadio Azteca

De la lista de arriba, solo ‘Berte’, la ‘Hormiga’ y el ‘Memote’ forman parte de la última lista que promulgó Javier Aguirre. Es decir, hay cuando menos tres delanteros con mejor rendimiento (contando solo el futbol mexicano) que el atacante de Pumas. Esto solamente indica que algo ha visto el ‘Vasco’ en el futbolista de 31 años, algo más allá de los fríos números y de su modesta cuota de goles en la campaña.

Es verdad que Santiago Giménez (uno de los estelares en esa posición) no fue llamado para permitirle retomar el ritmo con el Milan y que Henry Martín (otro de los consentidos en años anteriores) no deja de lesionarse, pero aun así llama la atención que, a menos de tres meses del Mundial, el exjugador del Puebla sea parte de la Selección Mexicana que tendrá partidazos estelares en los próximos días.

¿Llegará el ‘Memote’ al Mundial? Al menos está más cerca que muchísimos otros delanteros y buscará descargar toda es motivación en el clásico capitalino de esta jornada contra el América.