América, listo para reponer todo lo perdido contra Pumas

Enrique Gómez

Dicen que este es el mejor Pumas que se ha visto en años y que este es el peor América que se recuerde en la historia reciente. Y aun así, las Águilas están a tres puntos de igualar la cuota de Universidad.

Pumas ha sorprendido a todos con su gran torneo, que le permite estar entre los tres primeros lugares de la mano de Efraín Juárez, mientras que el equipo de André Jardine no ha podido salir de la media tabla en todo el torneo, por lo que ahora espera dejar las cosas claras ante uno de sus grandes rivales y fijar el rumbo hacia el cierre del torneo.

Así llegan ambos equipos para este esperado duelo en Ciudad Universitaria: