¿México tiene rivales de peso antes de iniciar el Mundial?

Enrique Gómez

La parte final en la preparación de México hacia el Mundial empieza hoy.

El Tri no se puede quejar, pues tendrá una concentración mucho más larga que el resto de las selecciones, luego de que los equipos de la Liga MX accedieran a liberar a todos sus convocados sin oposición, además de que poco a poco los futbolistas que militan en Europa han ido reportando.

La Selección Mexicana jugará el primero de sus últimos tres partidos de preparación en el Estadio Cuauhtémoc y el rival será nada menos que su gran cliente africano, o sea, la Selección de Ghana, que además se presenta con un equipo juvenil que poco se parecerá al que alinee en el Mundial 2026.

¿Quiénes son los últimos rivales del Tri antes del debut de 11 de junio contra Sudáfrica?

RIVAL, FECHA RANKING FIFA ÚLTIMO DUELO DIRECTO ¿IRÁ AL MUNDIAL? Ghana, 22 de mayo 74° Victoria 1-0 de México (2023) Sí Australia, 30 de mayo 24° Empate 2-2 (2023) Sí Serbia, 4 de junio 39° Victoria 2-0 de México (2011) No

Un oponente africano, otro oceánico (aunque juega en la Confederación Asiática) y otro europeo. En ese sentido, sinodales ideales, pues justamente será esta combinación de confederados (y en ese orden) la que enfrente el Tri en la Copa del Mundo. Y es que, tras el duelo inaugural contra los ‘Bafana Bafana’, el conjunto de CONCACAF se medirá Corea del Sur en Guadalajara y a Chequia, nuevamente en la capital.

Y aunque Serbia no irá al Mundial, podría ser uno de los rivales más útiles, pues comparte ciertas características físicas y futbolistas con Chequia. Además, será el ensayo final antes del Mundial.

Con una selección hecha de la Liga MX y algunas pizcas ‘europeas’, México afronta su primer examen hacia la Copa del Mundo y, dadas todas las circunstancias, se espera un marcador amplio.