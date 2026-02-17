México tiene 9 jugadores lesionados a 4 meses del Mundial

Enrique Gómez

Ya solo quedan cuatro meses para la Copa del Mundo y México tiene a nueve jugadores lesionados.

Javier Aguirre admitió que está “ocupado” (pero también “preocupado”) en la rehabilitación de los seleccionados que están fuera de circulación, que en su mayoría son elementos ‘europeos’.

El ‘Vasco’ espera que todos se puedan recuperar a tiempo para disputar el cierre de la temporada con sus respectivos equipos, aunque no sabe qué esperar de Rodrigo Huescas ni tampoco de Jesús Orozco Chiquete, a quien prácticamente da por descartado para la lista final de 26 jugadores.

“Estuve en la semana con Gilberto Mora, tiene un problema de pubalgia, le hablé a Luis Romo, Edson Álvarez también. Estamos muy pendientes, no los abandonamos, son circunstancias del futbol; Santiago Giménez que fue intervenido; Alexis Vega con la limpieza de su rodilla, Luis Chávez ya casi está, ‘Chino’ Huerta…”, fueron los jugadores que nombró Aguirre en conferencia de prensa.

Es decir, México tiene lesionada a su joya de 17 años (Mora), a su capitán (Álvarez) y al que se esperaba que fuera el referente de la legión ‘europea’, Santiago Giménez (fichado en 2025 por el Milan), sin embargo, confía en que pronto puedan estar listos para ganarse en la cancha su llamado al Tri.

Eso sí, a diferencia de lo que sucedió en el Mundial pasado cuando Gerardo Martino llamó a Raúl Jiménez pese a estar lesionado, Aguirre advirtió que quien no esté en plenitud física no irá al Mundial.

“Chiquete que creo que no llegue, es una pena; voy a ir a ver a Huescas. A veces al ver la cara del jugador te das cuenta… Estoy preocupado porque son varios, la Selección no depende de uno o dos, es para jugar al 100%, el que no esté al 100% no puede venir”, aseveró el técnico, a cuatro meses del torneo.

En lo que respecta a Santiago Giménez, en el Milan confían que el jugador esté recuperado para marzo y que este tiempo de recuperación le ayude a marcar la diferencia en la parte crítica de la temporada.