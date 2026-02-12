México tendrá 3 amistosos más, previos a la inauguración del Mundial

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana de futbol tendrá tres partidos amistosos adicionales como parte de su preparación final rumbo al Mundial de 2026.

Según varios reportes de medios mexicanos, estos tres encuentros se disputarán en los meses de mayo y junio de 2026 como parte de la concentración previa al Mundial, que se tiene prevista que inicie varios días antes de la inauguración. Aún no se han confirmado fechas ni sedes oficiales, pero el objetivo de estos juegos es cerrar la preparación antes del debut mundialista.

Los rivales que el 'Tricolor' enfrentaría en estos amistosos son Australia, Ghana y Serbia, todos con estilos de juego contrastantes que servirían como pruebas competitivas antes del inicio de la Copa del Mundo. Dos de estos partidos se planea que se disputen en territorio mexicano y uno en Estados Unidos, probablemente en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Así le ha ido a la Selección Mexicana ante rivales europeos

De estos rivales, Australia y Ghana están clasificados para la Copa del Mundo 2026, mientras que Serbia también compete regularmente en fases finales de mundiales (aunque la confirmación oficial de su clasificación dependerá del repechaje europeo). Estos encuentros serán determinantes para que el cuerpo técnico confirme su plantel definitivo y ajuste el equipo para la competencia.