Publicación: martes 17 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

México tendrá 3 amistosos más, previos a la inauguración del Mundial

El 'Tricolor' dividirá esos partidos en territorio mexicano y estadounidense

La Selección Mexicana de futbol tendrá tres partidos amistosos adicionales como parte de su preparación final rumbo al Mundial de 2026.

Según varios reportes de medios mexicanos, estos tres encuentros se disputarán en los meses de mayo y junio de 2026 como parte de la concentración previa al Mundial, que se tiene prevista que inicie varios días antes de la inauguración. Aún no se han confirmado fechas ni sedes oficiales, pero el objetivo de estos juegos es cerrar la preparación antes del debut mundialista.

Los rivales que el 'Tricolor' enfrentaría en estos amistosos son Australia, Ghana y Serbia, todos con estilos de juego contrastantes que servirían como pruebas competitivas antes del inicio de la Copa del Mundo. Dos de estos partidos se planea que se disputen en territorio mexicano y uno en Estados Unidos, probablemente en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Así le ha ido a la Selección Mexicana ante rivales europeos

Suiza 4-1 México (Amistoso) 7 junio 2025
México 2-2 Alemania (Amistoso) 10 octubre 2023
México 1-2 Suecia (Amistoso)16 noviembre 2022
México 0-0 Polonia (Mundial Catar 2022) 22 noviembre 2022
Gales 1-0 México (Amistoso) 27 marzo 2021
Países Bajos 0-1 México (Amistoso) 7 octubre 2020
México 1-0 Bosnia (Amistoso) 31 enero 2018
México 3-0 Islandia (Amistoso) 23 marzo 2018
México 0-1 Croacia (Amistoso) 27 marzo 2018
México 0-0 Gales (Amistoso) 28 mayo 2018

De estos rivales, Australia y Ghana están clasificados para la Copa del Mundo 2026, mientras que Serbia también compete regularmente en fases finales de mundiales (aunque la confirmación oficial de su clasificación dependerá del repechaje europeo). Estos encuentros serán determinantes para que el cuerpo técnico confirme su plantel definitivo y ajuste el equipo para la competencia.

