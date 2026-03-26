"México no iba con mi estilo, es algo cultural", vaya bomba de Marcelo Flores

Enrique Gómez

Simplemente, Marcelo Flores nunca se sintió cómodo en la Selección Mexicana. No iba con su estilo, ni con su cultura; así que ahora está muy feliz de haberse afiliado con Canadá para siempre.

Ya como seleccionado canadiense, tras el one time switch para cambiar de federación, el jugador de Tigres (equipo de la Liga MX) hizo algunos comentarios que no cayeron nada bien en México, pues fueron tomados como despreciativos hacia el país que representó desde las inferiores.

“El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México”, comentó Flores en The Sit Down, donde también destacó el ambiente que se vive en la Selección Canadiense, el cual va más con su manera de ser y con su propia “cultura”.

"You gotta go where you feel is right... and I felt like here was right." 🏡



Why Marcelo Flores chose to file a one-time switch from Mexico 🇲🇽 to play for the CanMNT 🇨🇦



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Cabe recordar que este jugador nació hace 22 años en Canadá y que completó su proceso de formación con el Arsenal en Inglaterra; también que cuando llegó a la Liga MX en 2023 apenas hablaba español.

“Nunca había estado en un campamento de Canadá, siempre estuve en el sistema de México, así que no sabía qué esperar. Pero ahora que estoy aquí ves lo grandioso que es el grupo, el vínculo entre ellos y con el cuerpo técnico. No digo nada malo del equipo, pero es algo cultural, no encajaba con mi estilo”, aseguró Flores, quien disputó tres partidos con México, incluso uno oficial por la Liga de Naciones.

Vaya declaraciones polémicas las que asestó Marcelo, pero aunque a muchos molestaron, el jugador solo declaró su sentir y dijo lo que debía para ganar ‘puntos’ con la selección con la que buscará jugar el Mundial 2026.