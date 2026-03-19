Héctor Cantú
Marcelo Flores, a un paso del Mundial, pero con la selección de Canadá
El jugador de Tigres reaparece en la convocatoria con la Hoja de Maple
El jugador de Tigres, Marcelo Flores, ha dado un paso importante de cara a jugar la Copa del Mundo a disputarse en este mismo verano.
Flores, quien fuer considerada una de las promesas a futuro de la Selección Mexicana, finalmente decidió representar a Canadá y de nueva cuenta ha aparecido en la convocatoria de la Hoja de Maple para la siguiente fecha FIFA.
El estratega Jesse Marsch ha vuelto a confiar en el talento de Marcelo para los duelos amistosos ante Islandia y Túnez a disputarse, ambos, en la ciudad de Toronto el 28 y 31 de marzo, respectivamente, en lo que será el adiós del combinado canadiense antes de la Copa del Mundo.
Marcelo aparece al lado de otros futbolistas de renombre como el arquero del Inter Miami Dayne St. Clair, Jonathan Osorio, Jonathan David, Maxime Crépeau y Cyle Larin.
Flores fue considerado para la fecha FIFA anterior, donde Canadá enfrentó y derrotó a Guatemala en partido amistoso. Sin embargo, en aquella ocasión no pudo debutar ante la ausencia del aval de FIFA para cambiar de representativo nacional.
Ahora, con los papeles en regla, se espera que Marcelo Flores debute con la casaca roja y blanca y se gane la convocatoria a la próxima Copa del Mundo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT