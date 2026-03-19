Marcelo Flores, a un paso del Mundial, pero con la selección de Canadá

Héctor Cantú

El jugador de Tigres, Marcelo Flores, ha dado un paso importante de cara a jugar la Copa del Mundo a disputarse en este mismo verano.

Flores, quien fuer considerada una de las promesas a futuro de la Selección Mexicana, finalmente decidió representar a Canadá y de nueva cuenta ha aparecido en la convocatoria de la Hoja de Maple para la siguiente fecha FIFA.

El estratega Jesse Marsch ha vuelto a confiar en el talento de Marcelo para los duelos amistosos ante Islandia y Túnez a disputarse, ambos, en la ciudad de Toronto el 28 y 31 de marzo, respectivamente, en lo que será el adiós del combinado canadiense antes de la Copa del Mundo.

Marcelo aparece al lado de otros futbolistas de renombre como el arquero del Inter Miami Dayne St. Clair, Jonathan Osorio, Jonathan David, Maxime Crépeau y Cyle Larin.

#CANMNT Squad Announced for Final Home Matches in Toronto Ahead of FIFA World Cup 26™ 🍁



Sat 28 March | 🇨🇦 v. 🇮🇸

Tues 31 March | 🇨🇦 v. 🇹🇳

BMO Field, Toronto



TICKETS 🎫: https://t.co/UrkmcJhFex pic.twitter.com/bZWbpToXyv — CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2026

Flores fue considerado para la fecha FIFA anterior, donde Canadá enfrentó y derrotó a Guatemala en partido amistoso. Sin embargo, en aquella ocasión no pudo debutar ante la ausencia del aval de FIFA para cambiar de representativo nacional.

Ahora, con los papeles en regla, se espera que Marcelo Flores debute con la casaca roja y blanca y se gane la convocatoria a la próxima Copa del Mundo.