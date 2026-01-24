Javier Aguirre lo confirmó: Marcelo Flores jugará con Canadá

Redacción FOX Deportes

La situación de Marcelo Flores, mediocampista de Tigres, alcanzó un punto definitivo esta semana cuando Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, confirmó que el jugador ya no forma parte de los planes del Tri.

Flores, que había sido considerado en ciclos previos, optó por ejercer su derecho de elegir su futuro internacional, lo que significa que México ya no contará con él rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa desde Bolivia, Aguirre detalló que habló directamente con Flores sobre su decisión y respetó su postura personal de buscar oportunidades en otro representativo.

El entrenador explicó que la decisión fue del propio futbolista y que no existe resentimiento alguno por parte del cuerpo técnico ni de la Federación.

“El tema de Marcelo Flores, lo trajimos en su día, hablamos con él y el muchacho tomó su decisión, me parece válida. Cero rencores, busca su espacio, haría lo mismo, buscaría mi lugar”, explicó Aguirre, subrayando que entiende las realidades del futbol moderno y la migración de jugadores. Además, destacó que lo aplaude por su decisión de intentar jugar con Canadá.

Aguirre también aclaró que nadie “le robó” al Tri al jugador: “Lo aplaudo, son decisiones personales que hay que respetar… él decidió jugar con Canadá, vamos a ver en qué termina esta historia, es un buen muchacho”, señaló el técnico mexicano. Con estas palabras, el estratega cerró cualquier especulación sobre rencores y deseó éxito a Flores en su nueva etapa internacional.