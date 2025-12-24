Marcelo Flores iría al Mundial, ¡pero con Canadá!

Héctor Cantú

El sueño de poder jugar el Mundial 2026 vuelve a tener sentido para el jugador de Tigres Marcelo Flores, quien podría llegar a la justa internacional defendiendo los colores de Canadá.

Aunque Marcelo jugó para la Selección Mexicana Sub 16, sub 20, sub 23 y con el representativo mayor, el equipo de la Hoja de Maple le ha vuelto a convocar para los próximos partidos eliminatorios.

Flores, quien fue considerado una de las grandes promesas del Tri para un futuro no muy lejano, no fue convocado para ninguno de los partidos del 2025.

Su último llamado al Tri fue ante Nueva Zelanda y Canadá en la ventaja de la Fecha FIFA del mes de septiembre en 2024, sin embargo, no vio un solo minuto de juego.

Ante esta situación y la visible muestra de que no entra en los planes de Javier Aguirre, Flores habría aceptado vestir la camiseta de Canadá. Primero lo hizo para la fecha FIFA del año anterior donde Canadá enfrentó a Ecuador y Venezuela.

Marcelo Flores selló su elección por México con un penal fallado

Aunque en aquella ocasión no vio minutos, ahora ha vuelto a aparecer en el radar de Jesse March, técnico de la Hoja de Maple, quien podría abrirle la oportunidad para medirse ante Guatemala y poder buscar ganarse su confianza y así entrar en la lista para la Copa del Mundo.

En un inicio, Marcelo había estado en la disyuntiva de defender los colores de México o los de Canadá. Finalmente dio el sí al equipo mexicano con el que poco a poco fue perdiendo regularidad. AL no haber disputado un solo partido oficial, Flores tiene ahora la posibilidad de defender a Canadá.