¿Qué pasó ahí?, Marcelo Flores fue convocado por Canadá

Marcelo Flores, nacido en Canadá y con raíces mexicanas, fue convocado por la selección canadiense bajo la dirección de Jesse Marsch para un campamento de noviembre, aunque solo como jugador de entrenamiento.

El atacante, actualmente jugador de Tigres en la Liga MX, vuelve así al radar internacional tras varios meses sin actividad con selección alguna.

Marcelo Flores todavía podría dejar a la Selección Mexicana La 'joya juvenil' podría dejar al Tri y optar por otra selección

Flores ya había sido internacional con la selección mexicana, donde sumó tres apariciones en 2022, pero desde la llegada de Javier Aguirre al banquillo nacional no ha vuelto a ser considerado. Su situación abrió la puerta para que Canadá retomara contacto con él y explorara su posible cambio de federación ante la FIFA.

El joven mediapunta aún puede efectuar el llamado “one-time switch”, pues no superó el número de partidos oficiales que bloquean el cambio de selección. Canadá ve en él una pieza creativa que podría fortalecer su ataque rumbo al proceso clasificatorio y la Copa del Mundo 2026.

La federación canadiense ha confirmado que Jesse Marsch busca integrar a futbolistas con doble nacionalidad y proyección internacional.

En ese contexto, la convocatoria de Flores simboliza una oportunidad de relanzar su carrera y, a la vez, un nuevo reto para la selección mexicana, que podría perder a uno de sus talentos formados en el extranjero.