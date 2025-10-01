Adiós a la temporada, y quizá al Mundial, para Rodrigo Huescas

Redacción FOX Deportes

Los rumores son ciertos, Rodrigo Huescas se perderá el resto de la temporada, luego de abandonar en camilla el partido ante el Qarabag de la Champions League.

El F.C. Copenhagen confirmó el peor escenario posible en un comunicado:

“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a una ecografía en Copenhagen, que, lamentablemente, confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo se enfrenta ahora a una cirugía y a un largo período de rehabilitación, y estará de baja, como mínimo, lo que resta de temporada”.

Así, la posibilidad de que Huescas forme parte de la Selección Mexicana que disputará el Mundial de 2026 es prácticamente nula.