Rodrigo Huescas y una asistencia clave para la victoria del Copenhague

Redacción FOX Deportes

Ya son seis asistencias en la temporada para Rodrigo Huescas. Ya sea en el campeonato de Dinamarca, en la Champions League o hasta con la Selección Mexicana, el jugador de 22 años marca diferencia.

Aporte clave el del lateral derecho, pues el FC Copenhague ganó por un apretado 2-1 ante el Sönderjyske Fodbold y se puso como líder momentáneo de la Superliga danesa con sus 20 puntos (aunque con un partido más que el resto).

56. MÅÅÅL!!! Robert igen - med et drømmetræf sparker han bolden op i krydset til 2-0 efter Huescas-indlæg fra højre #fcklive pic.twitter.com/asDBXq2umC — F.C. København (@FCKobenhavn) September 27, 2025

A los 56 minutos del partido, el exjugador del Cruz Azul mandó un centro de primera intención, el esférico techó a todos y llegó justo para Robert Vinicius, quien recortó en el área y se apuntó el doblete.

Huescas ha jugado todos los partidos de la temporada (siete internacionales, 10 de liga y uno de Copa) y en casi todos ha jugado todos los minutos, tal como sucedió en el duelo de esta fecha en Haderslev, donde hiló su quinto juego completo en liga.