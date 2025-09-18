Rodrigo Huescas, con capa de héroe en el empate del Copenhague

Héctor Cantú

El Copenhague del mexicano Rodrigo Huescas acarició un debut de ensueño en la UEFA Champions League luego de haber tenido, por algunos instantes al Bayer Leverkusen en la lona y los tres puntos en la bolsa..

Uno de los jugadores más desequilibrantes e importantes del partido fue el mexicano Rodrigo Huescas, quien disputó los 90 minutos de tiempo corrido y celebró su cumpleaños con un pase para gol.

El cuadro danés se puso adelante en el tanteador muy temprano en el partido por conducto de Jordan Larsson, quien se encontró con un balón dentro del área y solo necesitó chocarlo para enviarlo al fondo de las redes, justo 24 años después de que su padre Henrik Larsson marcara su primer gol en UEFA Champions League.

Like father, like son 😱



Jordan Larsson scored his first-ever goal… exactly 24 YEARS to the day his dad Henrik Larsson scored his first UCL goal for Celtic 🍀 pic.twitter.com/26PiMFuzOC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

El equipo de las Aspirinas subió los decibeles en el ataque en los minutos siguientes y por algunos instantes estuvo cerca de lograr el empate.

Los locales terminaron por bajar los brazos y cuando menos lo esperaban en la recta final, llegó el gol de Alejandro Grimaldo con una genialidad de tiro libra para igualar el tanteador.

Cuando parecía que el duelo terminaría 1-1, apareció el mexicano Rodrigo Huescas quien se sumó a toda velocidad por la banda derecha para servir un centro preciso para que Robert Rodrigues devolviera la ventaja al equipo local.

Late drama in Copenhagen with three goals inside the last 10 minutes 😳 pic.twitter.com/1X1EbNhztG — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

Pero la euforia duró muy poco para el Copenhague que en la siguiente jugada cometió una distracción para que el Leverkusen atacara por banda izquierda. El centro pegó en la pierna del defensa Pantelis Hatzidiakos antes de incrustarse en el fondo de las redes.

Con este resultado, el Copenhague reparte puntos con el Bayer Leverkusen en su debut de Champions League. Su siguiente duelo será ante el Qarabag.