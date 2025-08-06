El boleto de Copenhague al playoff de la Champions League tiene sabor a México

Oscar Sandoval

Copenhague goleó 5-0 a Malmö y superó la tercera ronda de clasificación rumbo a la fase de liga de la Champions League, clasificó al playoff y mantiene la esperanza de ser uno de los 36 invitados al mejor torneo a nivel de clubes en Europa.

Rodrigo Huescas se convirtió en el talismán de Copenhague luego de hacerse presente en el marcador en su cuarto partido como titular en el torneo continental y con su gol adelantó al campeón de Dinamarca en una eliminatoria que terminó 0-0 en la ida.

El defensor se agregó al ataque y remató de cabeza dentro del área para estrenarse en la Liga de Campeones a los 31 minutos. Los visitantes no levantaron la cabeza, no pudieron responder y Robert Vinicius anotó el 2-0 al 43 para dejar la serie a favor de ‘Los Leones’.

Copenhague se dio un festín en la segunda mitad ante un rival completamente entregado y superado para sellar su boleto a la siguiente ronda con goles de Mohamed Elyounoussi, Magnus Mattson y Robert Vinicius quien cerró la cuenta al 69.