El único mexicano en la Champions League se ha lesionado gravemente

Enrique Gómez

El único jugador que tiene México en la Champions League y el único seleccionado que parece ser realmente bueno para mandar centros salió lesionado y se teme un problema grave en la rodilla.

Rodrigo Huescas tuvo que salir en camilla, tras caer al césped y tomarse la rodilla derecha en el partido entre su equipo el Copenhague y el Qarabag, en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions.

El lateral mexicano quiso recortar en una extraña conducción hacia su propia portería, pero piso mal cuando llegó la presión del rival y no se levantó del piso. A los 15 minutos fue sustituido por Yoram Zague. Para mayor desgracia, el equipo danés perdió 2-0 en su visita a Azerbaiyán con goles 28’ y al 83’.

Baja muy dolorosa para el FC Copenhague, pues las lesiones de rodilla suelen ser las más temidas, debido a la posibilidad de que el daño sea en el ligamento cruzado. Si ese fuera el caso, la Selección Mexicana podría estar perdiendo a uno de sus jugadores más promisorios hacia el Mundial de 2026.

Habrá que esperar a que el departamento médico del club emita el diagnóstico correspondiente.

Huescas, zaguero de 22 años, lleva cinco asistencias en la temporada, además de la que se apuntó con México en el partido amistoso contra Corea del Sur. El Tri tiene lastimado a su mejor centrador hacia 2026.