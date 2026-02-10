Redacción FOX Deportes
Marcelo Flores ya puede jugar con Canadá
El delantero aplicó para hacer su cambio de selección.
La FIFA ha dado el visto bueno para que Marcelo Flores se convierta en seleccionado de Canadá, luego de haber representado a México en diversas categorías.
El delantero fue llamado a un campamento de entrenamiento con ‘Les Rouges’ en noviembre de 2025, desatando los rumores sobre su cambió de equipo.
Dos meses más tarde fue convocado para disputar un amistoso frente a Guatemala y, aunque no asistió, inició el proceso para realizar el one-time switch, con lo que expresaba su deseo de dejar al ‘Tri’ para jugar con Canadá.
Flores, nacido en Georgetown, Ontario, de madre con ascendencia inglesa y padre mexicano, representó a la Selección Mexicana en los equipos Sub-16, Sub-20 y Sub-23, antes de debutar con el primer equipo en 2021, a los 18 años.
Ahora, el jugador podrá formar parte del cuadro canadiense, dirigido por Jesse Marsch y que disputará la Copa del Mundo este verano.
