El Mundial 2026 no tendrá estacionamiento en los estadios: ¿por qué?

Karla Villegas Gama

Llegar en coche directamente a los estadios del Mundial 2026 no será una opción.

La medida, que generó polémica en la Ciudad de México tras el anuncio de la jefa de gobierno Clara Brugada rumbo al partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte, forma parte de una política que la FIFA ha aplicado desde hace años.

Acceso vehicular restringido Copyright: Reuters

El organismo establece un perímetro de seguridad de varios kilómetros alrededor de los estadios, lo que limita el acceso a la mayoría de los vehículos particulares.

Únicamente pueden ingresar: servicios de emergencia, invitados especiales y personas con acceso a palcos.

Para el resto de los aficionados, el acceso será distinto.

Caminatas y transporte alternativo Copyright: Reuters

La FIFA promueve la compra anticipada de pases de estacionamiento en zonas alejadas de los estadios.

Desde esos puntos, los asistentes deberán caminar, utilizar transporte público o abordar los shuttles oficiales.

Las distancias varían según la sede:

Hasta 1.7 kilómetros en el SoFi Stadium (Los Ángeles). Alrededor de 20 minutos caminando).

Alrededor de 380 metros en el NRG Stadium (Houston).

Costos elevados por estacionamiento Copyright: Reuters

El precio de los pases representa un gasto adicional importante:

Los más baratos serán los de 125 dólares en Dallas (AT&T Stadium) y Philadelphia (Lincoln Financial Field)

El más caro lo tiene SoFi Stadium (Los Ángeles) en 300 dólares.

el Hard Rock Stadium (Miami) no se queda atrás, con 225 dólares

Para vehículos de mayor tamaño:

Hasta 600 dólares en Arrowhead (Kansas City) y Gillette Stadium (Foxborough).

También hay que considerar:

Vigencia de 4 horas por pase

Salida obligatoria hasta una hora después del partido

Cualquier tailgate queda estrictamente prohibido

México y Canadá, sin detalles Copyright: Reuters

En el caso de las sedes en México y Canadá, la FIFA aún no ha informado sobre costos ni ubicaciones de estacionamiento.

La falta de información mantiene incertidumbre sobre el impacto logístico y económico para los aficionados en estos países.

Prohibido improvisar Copyright: Reuters

Debido a las distancias y disposiciones de la FIFA se recomienda: