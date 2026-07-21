¿México contra Colombia y Perú? Así iniciaría la era de Rafael Márquez

Redacción FOX Deportes

La era de Rafael Márquez iniciará este mismo año. México volverá a las canchas solo unos meses después de su participación en la Copa del Mundo, donde finalizó en el noveno lugar de entre los 48.

¿Quiénes serán sus próximos rivales? Se contemplan tres oponentes de Sudamérica y uno de Norteamérica para los últimos partidos amistosos, al margen de lo que será el duelo a ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF frente a un oponente a un por definir.

El primer oponente en el proceso de Márquez hacia la Copa del Mundo 2030 será de este continente, algo esperado considerando que los equipos europeos ya tienen su calendario comprometido.

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De acuerdo con el diario Récord, los posibles rivales son Colombia, Ecuador, Perú y/o Canadá. Y es que, aunque algunos medios manejan que al equipo ‘azteca' le esperan cuatro partidos amistosos, solo quedan dos Fechas FIFA y una de ellas es para los partidos eliminatorios, por lo que, a menos que México dispute algunos encuentros fuera de la ventana oficial o que vaya a jugar cuatro partidos de exhibición (en vez de los dos tradicionales), habría que elegir a dos de estos cuatro sinodales.

Dichos partidos se jugarían en Estados Unidos a finales de septiembre y principios de octubre, mientras que los duelos por la Nations League serían a en noviembre, por lo que uno debería jugarse en territorio nacional y otro en Centroamérica o el Caribe, dependiendo el rival que quede sorteado.