¡Escándalo en Centroamérica! Costa Rica y Honduras no van al Mundial

Enrique Gómez

Las dos selecciones más históricas de Centroamérica no estarán en la Copa del Mundo de 2026 con todo y que el torneo se celebrará en la zona de CONCACAF y participarán hasta 48 selecciones.

Fracaso mayúsculo para el mexicano Miguel Herrera, quien no pudo reclamar uno de los cinco boletos (tres directos y dos al repechaje) que entrega la Confederación para esta edición.

Con el empate 0-0 contra Honduras en el Estadio Nacional en San José, Costa Rica quedó eliminado en automático al finalizar en tercer lugar del Grupo C que lideró Haití, sin embargo, el equipo ‘catracho’ también ‘se murió de nada’, pues quedó como el único sublíder de grupo que no avanzó a repechaje.

Así cerró el Grupo C de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF:

1. Haití, 11 puntos (+3 goles)

2. Honduras, 9 puntos (+3 goles)

3. Costa Rica, 7 puntos (+2 goles)

4. Nicaragua, 4 puntos (-8 goles)

Lo más frustrante es que todo pudo haber cambiado con un solo gol de cualquier lado. Si Honduras hubiera ganado, estaría clasificado directamente al Mundial de 2026, mientras que, si el conjunto tico hubiera cumplido en casa, ahora estaría en el torneo de repechajes, pues tendría más puntos que Surinam (9), que clasificó como el segundo mejor escolta de las eliminatorias. Pero no, tan solo la fría nada para ambos equipos.

De momento, la Federación Costarricense de Futbol no ha anunciado el despido de Miguel Herrera, pero se espera que pronto lo haga, pues el entrenador mexicano no pudo llevar al equipo a su cuarta Copa del Mundo seguida, con todo y que México, Estados Unidos y Canadá no compitieron por ser países sedes.

Con la eliminación de Costa Rica, el único técnico mexicano que estará en el Mundial es Javier Aguirre, pues también Luis Fernando Tena se quedó corto a cargo de la Selección de Guatemala.