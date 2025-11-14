Vaya pleito entre Miguel Herrera y la prensa tras la derrota de Costa Rica

Enrique Gómez

En Costa Rica están cansados de Miguel Herrera y de su asumida culpabilidad, de hecho, el técnico mexicano vivió un acalorado encuentro con periodistas luego de la derrota frente a Haití.

El equipo ‘tico’ se encuentra al borde de la eliminación, luego de caer 1-0 en su visita al equipo isleño en la penúltima fecha de las Eliminatorias de CONCACAF hacia el Mundial 2026. De hecho, ya no depende de sí mismo para clasificar. Ni siquiera vencer a Honduras como local le garantiza el pase.

“Inexperiencia”, “las palabras no significan nada” o “tienes que irte”, fueron parte de las frases que los periodistas le lanzaron el exentrenador del América en la conferencia de prensa posterior al encuentro que puso al equipo costarricense en tercer lugar del Grupo C con seis puntos, dos menos que el líder.

"Miguel Herrera":

Por su cruce con periodistas tras la derrota de Costa Rica ante Haití https://t.co/po3ePyccic pic.twitter.com/KnoU0WfOmE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 14, 2025

Tras los cuestionamientos y la intervención del equipo de comunicación de Costa Rica, el técnico abandonó la conferencia señalando a uno de los periodistas y con un semblante furioso.

“Asumo mi responsabilidad, yo no estoy echando culpas, es toda mi responsabilidad porque a mí me trajeron para que esto funcionara y no está funcionado, ¿qué más hago?”, fue parte de lo que dijo el estratega, pero cuando los comunicadores le respondieron que debería dejar el cargo como seleccionador, el ‘Piojo’ solo advirtió que “eso no me toca a mí, wey”, sino a la Federación Costarricense de Futbol.

En diferentes programas deportivos del país centroamericano, se ha tildado a Herrera como “una mentira” y se ha puesto en tela de juicio su capacidad como entrenador, asegurando que cuando le llegó la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana fue luego de una victoria “fortuita” en la final del Clausura 2023 de la Liga MX.

Lo cierto es que Costa Rica es tercera de su grupo, pero tiene la oportunidad de superar al actual líder Honduras con una victoria en casa; sin embargo, si Haití le gana a Nicaragua y se coloca en primer lugar, no podrá clasificar al Mundial que se juega en Norteamérica, al menos no directamente.