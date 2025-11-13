Redacción FOX Deportes
Guatemala cayó en casa y se olvida del Mundial
La Selección panameña remontó y acabó con las ilusiones del conjunto 'chapín'
La Selección Guatemalteca, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena quedó fuera del camino mundialista tras una dura remontada canalera, que ganó 3-2 en el Estadio Manuel Felipe Carrera.
Los goles de Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz habían impulsado la esperanza local, pero Panamá reaccionó con potencia. El tanto definitorio llegó en la recta final y apagó cualquier posibilidad de resurrección chapina.
El duelo fue intenso desde el inicio: Panamá tomó ventaja primero y obligó a Guatemala a remar contracorriente.
El equipo local encontró vida con un tramo de inspiración ofensiva que volteó el ánimo en las gradas. Sin embargo, las desatenciones defensivas se pagaron muy caro ante un rival que manejó mejor los momentos críticos. La presión y la urgencia abrieron espacios que Panamá aprovechó.
A medida que avanzaba el segundo tiempo, la tensión creció: jugadas polémicas, reclamos y un clima de nerviosismo total en la tribuna. Guatemala empujó con ímpetu, pero la zaga panameña resistió y mantuvo el orden táctico necesario.
La remontada visitante fue un golpe emocional que se sintió de inmediato, pues cada minuto acercaba la eliminación matemática.
El silbatazo final dejó una mezcla de desconsuelo y resignación en el cuadro local, consciente de que el sueño se escapaba.
Panamá, en cambio, selló un resultado que lo fortalece de cara a la recta definitoria. Las combinaciones necesarias para revivir quedaron fuera del alcance guatemalteco. El cierre del grupo será trámite para unos y oportunidad para otros.
