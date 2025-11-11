Guatemala se juega la vida ante Panamá

EFE

Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves en un partido crucial de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el sur de la capital guatemalteca, podría decirle adiós al sueño mundialista.

El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los ‘Canaleros’ en el Rommel Fernández.

El equipo de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, es el más presionado por ser el local, aunque tiene entusiasmados a millones de aficionados del país que quieren ver a la selección por primera vez en una Copa del Mundo.

La Selección Guatemalteca llega a este partido en el tercer lugar del Grupo A de la ronda final de la eliminatoria con 5 puntos.

El grupo lo lideran Surinam y Panamá, ambas con 6 unidades, mientras que El Salvador tiene 3. Solo faltan dos jornadas, incluyendo la de este jueves, para que termine la ronda.

El ganador de este grupo se clasificará de forma directa al próximo Mundial.

Tanto el equipo que dirige Tena como el que orienta el danés Thomas Christiansen, que comanda a Panamá, llegan al estadio con un solo objetivo: obtener la victoria para acariciar la clasificación.