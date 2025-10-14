Guatemala gana en El Salvador y vuelve a soñar con su primer Mundial

EFE

La selección de Guatemala derrotó a domicilio a la de El Salvador por 0-1 y recuperó opciones matemáticas para luchar desde el Grupo A de las eliminatorias de la CONCACAF por un cupo en el Mundial de 2026.

Guatemala suma 5 puntos al cabo de la cuarta jornada del Grupo A, que lideran con 6 Surinam y Panamá. El Salvador yace en el sótano con 3 y ha hipotecado sus opciones de clasificación.

Los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena sumaron con esta victoria tres juegos consecutivos de visitante sin conocer la derrota, con dos empates y un triunfo, mientras que los salvadoreños, dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez, perdieron los tres encuentros como locales.

Óscar Santis señaló el triunfo de los visitantes con un remate desde el borde del área cuando transcurrían menos de 40 segundos del segundo tiempo.

¡3 puntos en tierra Salvadoreña!



Guatemala termina la fecha FIFA de la Eliminatoria Mundialista con 5 puntos.



💙🇬🇹⚽️ #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/8xalMlNMow — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 15, 2025

De este golpe los salvadoreños no lograron reponerse en el resto del partido.

El entrenador colombiano apostó por la juventud de Noel Rivera para tratar de igualar, pero los defensores visitantes se impusieron desde la presión física.

Gómez también envío al terrero a los mediocampistas Rafael Tejada y Enrico Dueñas, pero no lograron abrir grietas en la defensa guatemalteca.

Tena ordenó retrasar la líneas y el partido quedó más cerrado y sin conexiones para los locales.

Guatemala, que nunca ha asistido a un Mundial, disputará las ultimas dos fechas de la eliminatoria en casa ante Panamá y Surinam, mientras que los salvadoreños deben jugar sus dos partidos fuera de casa.