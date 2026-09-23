Gilberto Mora el nuevo 10 de la Selección Mexicana

Héctor Cantú

En la Selección Mexicana ha comenzado un nuevo ciclo con Gilberto Mora, el juvenil que se ha convertido en la gran sensación y una de las principales figuras del equipo que ahora comanda Rafael Márquez.

El futbolista de Xolos de Tijuana será quien porte el icónico dorsal que en el pasado lucieron figuras como Tomás Boy, Luis García, Cuauhtémoc Blanco y Giovani dos Santos.

"NO HAY QUE DARLE TODA LA RESPONSABILIDAD...". ?



Gilberto Mora portará la '10' de la Selección Mexicana. ? #MotherSoccer pic.twitter.com/DMgKuqKEE9 — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 23, 2026

Este número es herencia de Alexis Vega, jugador de los Diablos Rojos, quien lo usó durante la pasada Copa del Mundo, en la que México fue eliminado por Inglaterra en el Estadio Banorte.

Colombia será el primer rival que enfrente la Selección Mexicana con Mora como uno de sus principales generadores de juego dentro del terreno de juego.

El juvenil, quien ha defendido la camiseta del ‘Tri’ en distintas categorías, aún no ha marcado con la selección mayor, una cuenta pendiente que buscará saldar en esta Fecha FIFA, en la que México se medirá ante Colombia, Perú y Estados Unidos.