¿Gilberto Mora? La Liga MX tendrá un nuevo campeón de goleo

Enrique Gómez

Ya no es tan extraño que un mexicano quede campeón de goleo, pero que un jugador de 17 años lo consiga sí sería histórico. Con más de media Liga MX por delante y Tijuana siendo protagonista, todo pude suceder.

Es casi seguro es que tendremos un goleador diferente para el Apertura 2026.

Con Joao Pedro (campeó de goleo en los últimos dos torneos) lesionado de gravedad, Armando González (máximo anotador del torneo pasado) jugando en Europa y Paulinho (capo en tres de los últimos cuatro torneos) fuera de circulación por una lesión muscular, la carrera por el título de tiene otros protagonistas y tres arietes mexicanos están en la disputa, aunque un poco rezagados.

Los máximos anotadores del Apertura 2026 después de siete jornadas:

1. Salomón Rondón (Pachuca) → 7 goles

2. Lucas Ocampos (Monterrey) → 5 goles

3. Ricardo Marín (chivas) → 4 goles *mexicano*

Gilberto Mora (Tijuana) → 4 goles *mexicano*

Julián Carranza (Necaxa) → 4 goles

Santiago Homenchenko (Querétaro) → 4 goles

Roberto Alvarado (Chivas) → 4 goles *mexicano*

¿Hace cuánto que un mexicano no es bicampeón de goleo? Armando González, cerca de revivir una historia que parece de otro siglo

Dos jugadores de Chivas, además del mundialista de 17 años buscarán darle pelea al veterano atacante del Pachuca. La diferencia es de tres goles, pero todavía le quedan 10 jornadas a la fase regular, por lo que queda tiempo suficiente para remontar la carrera. De lograrlo, sería la tercera vez en los últimos ocho torneos que un futbolista nacional se termina como capo en la Liga MX.

Gilberto Mora tiene la ventaja de ser el cobrador de penales designando en ‘Xolos’ a pesar de su corta edad y como si no tuviera las suficientes credenciales para irse vendido a un buen equipo de Europa el próximo torneo (ya que sea mayor edad), hacerlo como campeón de goleo sería irrepetible.

De todos los jugadores que están en el pódium de artilleros, solo Rondón sabe lo que es ser campeón de goleo de la Liga MX, por lo que bien podríamos ver la coronación de un novel goleador.