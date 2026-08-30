Gilberto Mora y los Xolos 'vacunaron' a Pumas

Hiram Marín

Gilberto Mora vivió una noche de ensueño en la frontera al liderar la victoria de Xolos 2-0 sobre Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2026. El 'Niño Maravilla' tomó la pelota en los momentos clave y destrabó un partido cerrado con pura personalidad desde el manchón penal.

La exhibición de Mora arrancó al minuto 53 con el primer cobro de penal que venció la portería universitaria para romper el cero en el Estadio Caliente. A partir de ese momento, el delantero dirigió cada ataque rojinegro, aprovechando los espacios para castigar a la defensa visitante.

?️¡Gríiiitalo Mictláaaaaaan!



Los 3 puntos se quedan en casa ???#DeLaFronteraPalMundo pic.twitter.com/SXmxK7JBEV — Xolos (@Xolos) August 29, 2026

El espectáculo personal se cerró al 81' cuando otra vez Mora, ejecutó con sangre fría su segundo penal de la velada para sellar el marcador final.

Con el doblete en el bolsillo y una actuación redonda, el juvenil mexicano se retiró como la figura indiscutible de la noche tijuanense.

Este resultado ubica a Tijuana con 13 puntos en la zona alta de la clasificación tras registrar cuatro victorias en el torneo Apertura 2026. Por su parte, Pumas encadena tres partidos consecutivos sin poder ganar y queda estancado con 8 unidades en la tabla general.