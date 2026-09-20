Gilberto Mora ya aplastó sus récords de goleo del pasado

Héctor Cantú

Gilberto Mora, la gran sensación juvenil del futbol mexicano, continúa en pleno ascenso después de volver a marcar en el Apertura 2026.

‘Morita’ fue el encargado de abrir el marcador ante Pachuca desde el punto penal.

Su gol, si bien no sirvió para que Xolos se llevara los tres puntos, sí le permitió ubicarse en el grupo de jugadores que ocupan el segundo puesto de la tabla de goleo, con cinco anotaciones.

Con este tanto, Mora igualó su mejor registro goleador en un mismo torneo y está a una anotación de superarlo.

En el Apertura 2025, el futbolista marcó cinco goles: tres durante la fase regular y otros dos en la Liguilla.

Gilberto Mora, el más valioso de la Leagues Cup 2026

Ahora, en menos de nueve jornadas disputadas, Mora ya marcó en cuatro encuentros, incluido el partido ante Pumas en el que firmó un doblete.

Aunque luce complicado que ‘Morita’ pueda competir directamente por el título de goleo, que actualmente pertenece a Salomón Rondón con 10 tantos, la joya de Xolos ya igualó su mejor registro cuando todavía queda buena parte del Apertura 2026 por disputarse.