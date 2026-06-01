Estas serán 'las armaduras'de la Selección Mexicana en la fase de grupos

Héctor Cantú

La Selección Mexicana ya tiene determinados los colores de los uniformes que portará en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo 2026.

De manera oficial, el equipo comandado por Javier Aguirre usará los tres uniformes que se han diseñado para esta justa mundialista.

Así de elegante luce el nuevo uniforme de la Selección Mexicana

México debutará en el Mundial ante Sudáfrica vistiendo el uniforme clásico con camiseta de color verde, short blanco y calcetas rojas.

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Días después, ante Corea del Sur, el Tri utilizará el nuevo modelo en negro que se ha convertido en una auténtica sensación y que estrenó de manera oficial en el duelo pasado donde se impuso a Australia.

Finalmente, el equipo de Javier Aguirre cerrará su participación en la primera ronda de la Copa del Mundo ante Chequia vestido todo de blanco, mientras su rival jugará con camiseta roja y pantaloncillos oscuros.

Cabe destacar que México no jugaba en el Estadio Azteca (Ciudad de México para el Mundial), vestido de verde, desde el 2023 en el marco de la Nations League donde derrotó a Honduras por 2-0.