¡Esto sí es cine! Las 10 convocatorias más virales del Mundial 2026 inluida la de México

Héctor Cantú

Las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026 han enviado su lista definitiva de convocados para el esperado torneo que se disputará, por primera vez en la historia, en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

Bosnia y Herzegovina fue el primer equipo en anunciar su convocatoria para el Mundial el pasado 11 de mayo junto a República del Congo. Australia, Croacia y México serán los últimos en darla a conocer.

Las Federaciones no repararon en producción e imaginación para anunciar a sus convocados, sin embargo, hay 10 que se volvieron virales por la música, el mensaje y la carga emocional. Aquí el recuento del top 10 de convocatorias para la Copa del Mundo 2026.

10. La Ola Azul de Curazao

La Selección Nacional usó una canción, con ritmo totalmente latino, para revelar a sus convocados para lo que será su primer Mundial en la historia.

Not just a 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩…🌎

A whole 𝘃𝗶𝗯𝗲. 🇨🇼🎬🎶



See you at the @fifaworldcup!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/ozNEHFLAE5 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

9. Panamá y sus sueños de altura

Todo una nación unida. Diferentes oficios y personas portando los colores canaleros que buscan dejar huella en la Copa del Mundo.

8. Pasado y presente

República Checa optaron por mostrar fotos de sus convocados cuando eran niños jugando al futbol. Una mezcla absoluta de nostalgia y deseos de trascender.

Každý má svůj životní příběh a cestu, která směřovala pro tenhle moment. Tohle je seznam vyvolených, ze kterých vzejde finální nominace na mistrovství světa. 🇨🇿 pic.twitter.com/3NjmoL4lrZ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 21, 2026

7. El sueño celeste de Uruguay

Uruguay comienza su trayecto en una cafetería y sigue un paseo en bicicleta del técnico de su selección, Marcelo Bielsa conforme va desvelando los nombres de los convocados.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

6. Noruega, sus paisajes y su gente

El equipo noruego dio un paseo sobre sus costumbres, su gente y sus fantásticos paraísos naturales para dar a conocer a los 26 elegidos rumbo al Mundial.

Our World Cup Squad 🇳🇴 pic.twitter.com/p7HHOYTXUS — Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026

5. España, la lista del Rey

En la voz del Rey Felipe VI prestó su voz para anunciar a una de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

4. México y la voz inconfundible

Con la voz de fondo del histórico Roberto Gómez Bolaños, el video estremece y motiva al que será el tercer Mundial de México como sede del gran campeonato del mundo.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

3. Un día muy francés

Inspirado en una día francés en la época de los años 90, los actuales subcampeones del mundo dieron a conocer al equipo que buscará volver a levantar un título mundial.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

2. Senegal y su sabana indomable

El actual campeón de África muestra su espíritu competitivo y su linaje con esta selección que busca hacer historia.

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

1.Inglaterra al ritmo de los Beatles

Con la canción de fondo, Come Together, los Tres Leones anunciaron al equipo que los representará en el próximo Mundial.