Publicación: lunes 1 de junio de 2026

Héctor Cantú

¡Esto sí es cine! Las 10 convocatorias más virales del Mundial 2026 inluida la de México

Las selecciones que ganaron en ingenio y producción rumbo a la Copa del Mundo

Las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026 han enviado su lista definitiva de convocados para el esperado torneo que se disputará, por primera vez en la historia, en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

Bosnia y Herzegovina fue el primer equipo en anunciar su convocatoria para el Mundial el pasado 11 de mayo junto a República del Congo. Australia, Croacia y México serán los últimos en darla a conocer.

Las Federaciones no repararon en producción e imaginación para anunciar a sus convocados, sin embargo, hay 10 que se volvieron virales por la música, el mensaje y la carga emocional. Aquí el recuento del top 10 de convocatorias para la Copa del Mundo 2026.

10. La Ola Azul de Curazao
La Selección Nacional usó una canción, con ritmo totalmente latino, para revelar a sus convocados para lo que será su primer Mundial en la historia.

9. Panamá y sus sueños de altura
Todo una nación unida. Diferentes oficios y personas portando los colores canaleros que buscan dejar huella en la Copa del Mundo.

8. Pasado y presente
República Checa optaron por mostrar fotos de sus convocados cuando eran niños jugando al futbol. Una mezcla absoluta de nostalgia y deseos de trascender.

7. El sueño celeste de Uruguay
Uruguay comienza su trayecto en una cafetería y sigue un paseo en bicicleta del técnico de su selección, Marcelo Bielsa conforme va desvelando los nombres de los convocados.

6. Noruega, sus paisajes y su gente
El equipo noruego dio un paseo sobre sus costumbres, su gente y sus fantásticos paraísos naturales para dar a conocer a los 26 elegidos rumbo al Mundial.

5. España, la lista del Rey
En la voz del Rey Felipe VI prestó su voz para anunciar a una de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo.

4. México y la voz inconfundible
Con la voz de fondo del histórico Roberto Gómez Bolaños, el video estremece y motiva al que será el tercer Mundial de México como sede del gran campeonato del mundo.

3. Un día muy francés
Inspirado en una día francés en la época de los años 90, los actuales subcampeones del mundo dieron a conocer al equipo que buscará volver a levantar un título mundial.

2. Senegal y su sabana indomable
El actual campeón de África muestra su espíritu competitivo y su linaje con esta selección que busca hacer historia.

1.Inglaterra al ritmo de los Beatles
Con la canción de fondo, Come Together, los Tres Leones anunciaron al equipo que los representará en el próximo Mundial.

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