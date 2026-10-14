Cuando menos se pensaba, Germán Berterame es lo que México necesita

Enrique Gómez

Después de que no fue al Mundial ‘más naturalizado’ en la historia de la Selección Mexicana y de que ya ni siquiera juega en la Liga MX, se pensaba que los días de Germán Berterame en el Tri habían terminado. En cambio, ahora lo raro sería que no fuera convocado por Rafael Márquez.

Con Raúl Jiménez lesionado, los otros dos ‘europeos’ (Santiago Giménez y Armando González) viendo pocos y la necesidad de ganar en la siguiente Fecha FIFA por tratarse de partidos por la Liga de Naciones de CONCACAF, el equipo ‘azteca’ necesita echar mano de jugadores comprobados.

Por eso se le abrirán las puertas de regreso a Henry Martín y a Ángel Sepúlveda, pero también tendría que mantenerse la confianza en ‘Berte’ para la siguiente convocatoria.

Luis Suarez ? Berterame



Miami lead in Atlanta.



? Apple TV: https://t.co/6jbeLIeWAj pic.twitter.com/TkgxwgIReW — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Pero ¿es el compañero de Lionel Messi uno de los mejores delanteros mexicanos del momento?

De acuerdo con los profundos análisis de Comparisonator:

· Berterame es el 24° mejor delantero de la MLS

· Con sus 192 puntos de índex, sería el 17mo mejor en la Liga MX

· Sería el 3er mejor delantero mexicano del Apertura 2026

Solo Tahiel Jiménez (juvenil de Santos que ha estado encendido en los últimos partidos) y Henry Martín están mejor posicionados que el ariete de 27 años. Es decir, este jugador tenía que ser el recambio de Henry, sin embargo, jugar en Europa proporciona ventajas incalculables, por más que Giménez y González ni siquiera puedan ser evaluados debido a sus pocos minutos.

Como nunca, México llevó a cinco jugadores que no nacieron en su territorio para el Mundial 2026 (Julián Quiñones, Santiago Giménez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez) y aunque no incluyó a Germán Berterame, el atacante nacido en Argentina bien podría ser parte de la nueva era, al igual que Henry Martín, quien tampoco fue contemplado para este verano.

En el momento menos esperado, Berterame podría ser el jugador que el Tri necesita.