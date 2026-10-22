¡Se celebra! UEFA le devuelve su gol a 'Hormiga' González

Enrique Gómez

Por alguna razón, la UEFA rectificó el acta y le acreditó el gol a Armando González.

Entonces, con su solitario gol en la tercera jornada de la Europa League, el mexicano le dio la victoria 1-0 al Olympiacos, que sigue imparable en el torneo tras vencer al Sparta Praga.

Ahora sí: segundo gol del delantero de 23 años en el torneo y quinto en lo que va de la temporada. Nada mal para un jugador que simplemente no ha gozado de la confianza para ser titular.

¿Por qué la UEFA decidió darle la autoría del gol después de haber revisado y determinar que había sido autogol de Sivert Mannsverk? El cabezazo del mexicano en el corazón del área parecía llevar destino franco hacia afuera del arco, tanto así que el reporte oficial lo había avalado como autogol después de las repeticiones, sin embargo, el tanto le fue reivindicado al guanajuatense.

La razón podría estar en que el jugador del Sparta Praga desvió el balón sin intención alguna. Es decir, él ni siquiera buscó el esférico, éste golpeó en su cabeza inmediatamente después del remate inicial. Además, con tantos metros por delante, la UEFA no se sintió en condiciones de asegurar que el balón llevaba dirección inequívoca hacia el saque de meta.

Al final, todos ganaron: a Mannsverk le quitaron de encima el peso de un autogol por un balón que él ni vio (le pegó prácticamente en la nuca) y a González le dieron un gol de gran importancia a estas alturas de la temporada, pues le permite ganar puntos con el técnico Imanol Alguacil.

Antes de saber que su anotación había sido ‘degradada’ a autogol, el mexicano fue impulsado por sus compañeros para que diera un paso al frente en los agradecimientos post partido hacia la afición en la cabecera. A todos les dará gusto saber que este momento sí estuvo justificado.