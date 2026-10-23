¿Gol o autogol? Igual, 'Hormiga' González fue el héroe del Olympiacos

Enrique Gómez

Era gol hasta que se demostró que el balón iba para afuera. Pero, de cualquier manera, Armando González generó la anotación que le dio la victoria al Olympiacos (1-0) sobre el Sparta Praga.

Como de costumbre desde que se dio el cambio de entrenador, el mexicano no fue titular, pero aprovechó que fue la primera sustitución del partido y en la recta final del encuentro anotó el gol del triunfo en El Pireo, tercera victoria para el equipo griego en tress jornadas de la Europa League.

Muchas fuentes estadísticas le dan a González su segundo gol en este torneo (el quinto de la temporada), pero en la cédula de la UEFA fue dado de alta como gol en propia meta.

Esta única anotación cayó a los 78 minutos (15 después del ingreso del exjugador de las Chivas). Gran centro por derecha de Marcus Pedersen que llegó justo al corazón del área, donde pedía el balón la ‘Hormiga’, quien se levantó y acomodó la cabeza para darle de frente al esférico, el cual se desvió en la testa de un rival y dejó sin oportunidad al portero Jakub Surovcik.

Ya en la repetición, se aprecia que el remate del mundialista mexicano llevaba dirección hacia afuera de la cancha, por lo que la UEFA lo calificó como autogol de Sivert Mannsverk.

Aun así, el público reconoció a la ‘Hormiga’ como el héroe del partido, tanto así que fue él quien dio un paso al frente del grupo de jugadores para aplaudir y recibir el reconocimiento de la afición.