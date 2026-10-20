Chivas está de regreso y todo gracias al Necaxa

Enrique Gómez

Con un autogol o como fuera, las Chivas tenían que ganar contra el equipo en peor momento.

Lo hicieron y gracias a estos tres puntos, el equipo ascendió súbitamente al segundo lugar.

Victoria 1-0 del Guadalajara contra el Necaxa, que si no es último lugar es porque existe Juárez.

En el primer partido de esta Jornada 13 de media semana, el equipo tapatío volvió a la senda del triunfo luego de cuatro fechas extraviado y de esta manera, vuelve a poner rumbo hacia los primeros lugares del Apertura 2026, cuando solo faltan cuatro semanas de la fase regular.

El único gol del encuentro fue a los 77 minutos y fue obra de un jugador de los ‘Rayos’. Cuando parecía claro que la diagonal de Roberto Alvarado llegaría sin problemas en las manos del arquero, Agustín Oliveros se interpuso para barrerse cerca de primer poste y enviar el balón a su portería.

¡Gran actuación del portero de México! ?



Gracias a las atajadas de @RangelRaul1 esta tarde, nos consolidamos como la mejor defensiva del torneo y nos quedamos con los 3 puntos en casa ?



¡Por eso hoy eres el jugador @nikefootball del partido! ? pic.twitter.com/Pw43LvNljg — CHIVAS (@Chivas) October 21, 2026

Jugada evitable, pues no había ningún futbolista del equipo local merodeando como para forzar el error del uruguayo, sin embargo, fue así como se definió este encuentro. En los siguientes minutos, el club de Aguascalientes solo demostró por qué es el equipo que más falla de cara la portería.

Necaxa solo ha sumado un punto en sus últimas seis jornadas y realmente no se ha visto mejora, al menos en cuanto a resultados, con la llegada de Juan Reynoso, quien reemplazó a Martín Varini.

En tanto, el equipo de Gabriel Milito llegó a 23 puntos, uno menos que el líder América y dos más que su otro archirrival el Atlas, aunque, eso sí, con un partido más. El equipo hidrocálido se mantiene en penúltimo lugar con nueve puntos, todavía muy separado del sotanero FC Juárez.

Chivas, uno de los cinco equipos que han liderado el Apertura 2026, solo tiene tres goles en sus últimos cuatro partidos, pro sigue con posibilidades reales de acabar en lo más alto antes de la Liguilla.