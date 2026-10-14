Se puso peor: Raúl Jiménez, fuera todo el 2026

Redacción FOX Deportes

Las cuatro semanas de baja que se le pronosticaban a Raúl Jiménez se convertirán en cuatro meses.

El Wolverhampton se dejó de medidas conservadores y ha tomado la decisión de operar al delantero mexicano, cuya lesión en la rodilla sigue sin sanar tras cumplir el tiempo presupuestado.

El delantero de 35 años se lesionó el 16 de septiembre en el partido por la EFL Cup contra el Everton y aunque en un principio el pronóstico en torno a su lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda era optimista y se esperaba que con el tiempo el cuerpo pudiera reconstruir el daño, el club decidió no esperar más y enviar a su futbolista a Londres.

An update on Raul Jimenez's injury status.https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

“Tratamos de que el ligamento sanara por sí solo, pero tras revisar los últimos estudios vimos que la recuperación se estancó. Decidimos operar para tomar el control de los tiempos y tener claridad total de cuándo podrá regresar”, explicó Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves.

Raúl viajará esta semana a la capital de Inglaterra para entrar a quirófano y someterse a una reincersión de ligamento en la tibia, un procedimiento aparentemente sencillo pero que igual demandará tres meses de reucperación, por lo que el mexicano volvería hasta enero.

Jiménez firmó con el recién descendido Wolverhampton para ayudarlo a regresar a la Premier League, pero el equipo marcha en 10mo lugar y por lo pronto, el mexicano no podrá colaborar.