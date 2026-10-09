Raúl Jiménez y Edson Álvarez, desaparecidos en el Lado B del futbol inglés

Enrique Gómez

Lo grave no es que México tenga dos seleccionados en segunda división, sino que no jueguen.

Por distintas razones, pasó una jornada más del Championship inglés y los dos mundialistas mexicanos que están registrados en ese torneo no vieron minutos.

De Raúl Jiménez es entendible pues está lesionado (aunque el pronóstico inicial vaticinaba su regreso para esta fecha) y de hecho, él decidió fichar con el Wolverhampton cuando recién descendió, pero lo que llama la atención es la situación de Edson Álvarez, quien no ha sido convocado para un solo partido con el West Ham, tras un mercado donde no pudo acomodarse en otra liga y luego de que venciera su préstamo con el Fenerbahce.

Los resultados de estos clubes que la temporada pasada jugaron en la Premier League:

· West Ham 1-1 Queens Park Rangers

· Middlesbrough 1-0 Wolverhampton

El ‘Machín’, capitán designado del Tri aunque no fue titular habitual en el Mundial solo ha jugado 54 minutos en la temporada (en la EFL Cup en agosto), pero ni siquiera ha estado en el roster en algún partido de la Liga y tampoco vio actividad en los siguientes dos partidos coperos.

Durante la pasada Fecha FIFA (para la cual obviamente no fue convocado por Rafael Márquez), Edson jugó en un amistoso a puerta cerrada, por lo que se esperaba que hubiera hecho las paces con el técnico Nuno Espírito Santo o bien, con su destino de jugar en segunda división, sin embargo, en el partido contra el QPR, hiló su partido número 11 sin salir por lo menos a la banca.

La lesión en la rodilla de Raúl se prolongó más de lo esperado, mientras que Edson vive una situación muy compleja con su club. De esta manera, resulta que el delantero titular de México y el capitán de esta generación, no ven minutos ni siquiera porque juegan en el Championship.