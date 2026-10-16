Henry Martín y Ángel Sepúlveda, al rescate de la Selección Mexicana

Enrique Gómez

México no está para dar ventajas y Rafael Márquez necesita victorias, aunque no lo quiera admitir. Entonces, es entendible que el Tri recurra a delanteros veteranos para la próxima Fecha FIFA.

Henry Martín y Ángel Sepúlveda podrían ir al rescate de la Selección en la Nations League.

Con Santiago Giménez y Armando González apenas viendo minutos con el Porto y el Olympiacos, además de la lesión que se alargó de Raúl Jiménez, ninguno de los delanteros ‘europeos’ genera confianza, pero al menos dos artilleros mexicanos de renombre están respondiendo en la liga local.

Henry Martín (América)

· 33 años

· 6 goles y 2 asistencias en el Apertura 2026

· 4to mejor delantero de la temporada según Comparisonator

Ángel Sepúlveda (Chivas)

· 35 años

· 1 gol y 2 asistencias en el Apertura 2026

· 41er mejor delantero de la temporada según Comparisonator

Claramente el ritmo de ambos no es comparable, pero sí se asemejan en que son dos delanteros rendidores en la Liga MX, con experiencia en selección y con la madurez para manejar la presión que podría implicar la serie por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde Rafael Márquez y compañía se juegan una gran porción de respaldo.

Henry Martín vivió una noche mágica en el triunfo del América Las Águilas vencieron al Necaxa con un 'hat-trick' del emblemático delantero azulcrema

De acuerdo con el diario Récord, el Tri incluirá a estos dos delanteros en su próxima lista para los partidos de mediados de noviembre.

En cuanto a los ‘europeos’, Santiago Giménez suma un gol con el Porto y ‘Hormiga’ cuatro, pero ninguno en la Super Liga de Grecia, por lo que el entrenador bien podría recurrir a delanteros en mejor ritmo, si es que, como él dijo, no se dejará llevar por la edad, más allá de su intención por darle oportunidad a los jugadores jóvenes, como se notó en sus primeros partidos.

Henry tiene 11 goles en 46 partidos con México y aunque no lo convocan desde 2024, se puede decir que es el delantero más confiable que tiene el Tri en este momento.