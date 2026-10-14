Santiago Giménez no pudo salvar al Porto y recibió su primera amarilla

Enrique Gómez

Lo metieron ya que el partido estaba perdido y no tuvo tiempo para rescata al Porto. Aunque sí le alcanzó para recibir su primera tarjeta amarilla jugando con el equipo portugués.

Santiago Giménez entró a los 85 minutos, inmediatamete después de que el Betis anotó el gol de la remontada y selló la victoria por 3-2 en la segunda jornada de la Champions League.

El mexicano tuvo dos remates a portería, ambos de cabeza y en tiempo de comepnsación. El primero, una palomita que obligó al portero Álvaro Valles a hacer un lance espectavular y el segundo, un remate ante un tiro de esquina que salió justo a la posición del arquero.

Segunda derrota del Porto en la Champions League y segundo triunfo del equipo español.

87' Santi Gimenez ?Cartão amarelo / Yellow Card / Tarjeta Amarilla



3-2#UCL — FC Porto (@FCPorto) October 14, 2026

Duelo de volteretas en La Cartuja de Sevilla, donde el club de casa se adelantó con un gol de Abde Ezzalzouli (47’), pero después se vino abajo con dos goles casi iniciado el segundo tiempo (Gabri Veiga y Samu Aghehowa al 54’ y al 61’).

El conjunto verdiblanco no quería encajar su primera derrota en su regreso a la Champions League tras 21 años de ausencia. El marcador se empató al 74’ con gol del recién ingresado ‘Cucho’ Hernández, mientras que Isco hizo válido el penal para sellar la remontada 10 minutos después.

Hablando de minutos, solo uno le bastó a Santi para llevarse la tarjeta amrilla (86’) por un jalón sobre Ezzalzouli.

Giménez estuvo cerca de marcar un gol heroico para el Porto, que sigue sin sumar en la Champions.